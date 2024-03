Giuliani: «Inter, l’amarezza non faccia dimenticare un traguardo»

Fulvio Giuliani, direttore del quotidiano La Ragione, fa il punto su Inter-Napoli di questa sera. A Sky Sport aggiunge poi il suo pensiero sulla serata sbagliata dall’Inter in Champions League.

TRAGUARDO – Fulvio Giuliani cerca di mitigare l’amarezza per l’eliminazione dalla Champions League, ricordando il traguardo seconda stella: «Per l’Inter, in termini di classifica non conta nulla. In questi giorni di amarezza non va dimenticato che Inzaghi porterà a casa la seconda stella. Resta l’amarezza per i dettagli, questa sera quindi ci sarà voglia di scaricare. Al di là del passo falso, l’Inter è una squadra, un grande gruppo. Sul lato Napoli è una stagione totalmente sbagliata. Quindi stasera, in teoria, hanno l’occasione per dare la sterzata e sognare l’obiettivo quinto posto. Con Calzona che fa quello che può, mentre cerca di capire su chi possa contare».