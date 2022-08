Onana, chance in Inter-Cremonese? Inzaghi ha un’idea ben precisa – TS

André Onana potrebbe esordire ufficialmente con la maglia dell’Inter domani sera contro la Cremonese. Secondo Tuttosport Inzaghi sta pensando a questa possibilità: due aspetti da considerare

ESORDIO – André Onana potrebbe esordire ufficialmente in Inter-Cremonese. Secondo Tuttosport, la sfida di domani sera potrebbe essere l’occasione più propizia considerando il calendario ed i prossimi impegni dei nerazzurri: difficile, infatti, che Handanovic possa sedersi in panchina in Champions League o in sfide di campionato delicate come il Derby, il Torino o la trasferta ad Udine. Lanciare Onana contro la Cremonese, però, ha una controindicazione: togliere il capitano proprio nella gara che segue il primo ko stagionale. Secondo il quotidiano, però, anche per non ripetere l’errore di gestione di Radu, è necessario che l’ex portiere dell’Ajax venga testato, per evitare di doverlo buttare nella mischia in un momento delicato della stagione.

Fonte: Tuttosport – S.P