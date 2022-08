Acerbi-Inter, non ancora fatta! Manca ancora qualcosa: le ultime – CdS

Acerbi all’Inter, non è ancora fatta. Manca ancora il via libera definitivo per completare l’operazione, ma il tempo scade e la chiusura del mercato è vicina. Le ultime riguardo l’operazione secondo il Corriere dello Sport.

MANCA QUALCOSA – L’Inter non ha ancora programmato le visite mediche per Francesco Acerbi, o almeno per le prossime ventiquattro ore. Manca ancora qualcosa, ma almeno di clamorose sorprese, l’affare si concluderà entro 1-2 giorni. Oggi, nonostante sia la vigilia di Inter-Cremonese, ci saranno nuovi contatti tra l’agente del calciatore, Federico Pastorello, e la sede di viale della Liberazione. Dal canto suo, Acerbi, attende solo il via libera da parte del club nerazzurro a trasferirsi a Milano, pur di favorire l’accordo tra club, lui ha anche dato il suo contributo rinunciando alle mensilità di luglio e agosto. Con la Lazio l’intesa c’è sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni. All’Inter guadagnerà 2,1 milioni netti fino al termine della stagione. Possibile firma sul contratto potrebbe avvenire mercoledì, cioè dopo l’infrasettimanale contro la Cremonese.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti