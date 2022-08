Inzaghi e calciatori a colloquio post Lazio-Inter: analizzati due aspetti – TS

Simone Inzaghi e la squadra si sono incontrati ieri ad Appiano Gentile per analizzare la sconfitta dell’Olimpico: secondo Tuttosport il focus dell’incontro era su due aspetti ben precisi

INCONTRO – Simone Inzaghi nella giornata di ieri ha tenuto a rapporto i calciatori dopo Lazio-Inter per analizzare quanto successo nella sconfitta di venerdì sera all’Olimpico. L’attenzione, spiega Tuttosport, è stata focalizzata su due aspetti ben precisi: gli errori difensivi commessi in occasione del primo gol, con Dimarco che ha perso Felipe Anderson e Bastoni che non ha letto bene il lancio di Milinkovic-Savic. L’altro aspetto è la tenuta difensiva generale della squadra: l’Inter, infatti, comprese le amichevoli estive, ha sempre subito gol nelle 8 gare disputate in questa stagione. Ad assistere all’allenamento, inoltre, era presente la dirigenza al gran completo: la speranza è che la squadra riparta subito dopo lo scivolone di Roma.

Fonte: – S.P