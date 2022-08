Inter-Cremonese, non solo Dzeko: Inzaghi valuta alternative in attacco – CdS

Inter-Cremonese senza Romelu Lukaku perché infortunato, Edin Dzeko dovrebbe prendere il suo posto ma secondo il Corriere dello Sport la scelta non sarà così scontata. Simone Inzaghi valuta anche un’alternativa in attacco.

SENZA LUKAKU – Se l’assenza di Lukaku non fosse limitata solo alla sfida di domani sera con la Cremonese, Inzaghi avrebbe un problema o quanto meno dovrebbe sperare in una risposta più incisiva da parte di Dzeko e Correa. Il bosniaco è il candidato numero uno a sostituire Big Rom: c’è anche la possibilità che il Toro sia schierato prima punta con Correa alle sue spalle, ma in questo momento l’ex Roma sembra dare più garanzie del Tucu, che ha segnato contro lo Spezia nel finale, ma che non sta brillando come in quasi tutto il 2021-22.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti