Napoli, proseguono gli allenamenti: quattro a parte, uno torna in gruppo

Proseguono gli allenamenti in casa Napoli dopo l’amichevole contro l’Antalyaspor. Sono quattro i giocatori che hanno lavorato a parte, mentre un difensore torna in gruppo.

ALLENAMENTO – Prosegue la preparazione del Napoli in vista della partita contro l’Inter del 4 gennaio. Allenamento per gli uomini di Luciano Spalletti, con quattro giocatori che hanno lavorato a parte. Rrahmani e Sirigu hanno svolto lavoro personalizzato, mentre Demme e Lobotka si sono allenati in piscina. Torna in gruppo invece il difensore Juan Jesus.