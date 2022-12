Acerbi consolida il suo ruolo nell’Inter, gerarchie cambiate

Francesco Acerbi continua a consolidare il suo ruolo nella difesa dell’Inter. Arrivato dalla Lazio in estate, si è piano piano conquistato un posto sempre più importante tanto da aver anche scardinato la titolarità di Stefan de Vrij. Anche contro il Salisburgo, l’ex biancoceleste ha mostrato una buonissima prestazione.

GERARCHIE CAMBIATE – Complice naturalmente l’assenza di Stefan de Vrij impegnato (si fa per dire…) con l’Olanda ai Mondiali, Francesco Acerbi è sceso ieri nuovamente in campo nel terzetto dell’Inter che ha affrontato il Salisburgo in amichevole. Una scelta che sarebbe avvenuta probabilmente anche se l’olandese fosse stato presente. Già, perché Acerbi dal suo arrivo a fine agosto ha scardinato le gerarchie difensive in casa nerazzurra. Arrivato come una riserva dei tre titolari, è lentamente diventato lui uno dei giocatori su cui Simone Inzaghi ha fatto più affidamento per quanto riguarda il reparto arretrato.

PRESTAZIONE E GOL – Francesco Acerbi fin qui si è sempre reso protagonista di prestazioni convincenti, nei limiti chiaramente delle sue possibilità. Anche ieri. Con tanto di gol segnato per il momentaneo 2-0 contro il Salisburgo. Un bene, chiaramente, avere un Acerbi in più su cui poter fare affidamento. L’ex Lazio è chiamato a dover fare gli straordinari, proprio anche a causa di un calo costante nel rendimento da parte del sopra citato Stefan de Vrij.