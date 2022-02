Napoli-Inter, le ultime sui due ballottaggi di Inzaghi: pochi dubbi

È il giorno di Napoli-Inter, big match della venticinquesima giornata di Serie A. Inzaghi ha ormai risolto gli ultimi due dubbi di formazione tra difesa e attacco

ULTIME − Manca sempre a Napoli-Inter, sfida a partire dalle 18 al Maradona. Simone Inzaghi ha ormai limato gli ultimi dubbi di formazione con i ballottaggi in difesa e attacco praticamente risolti. Partendo dal pacchetto arretrato, Federico Dimarco è in vantaggio su D’Ambrosio per sostituire lo squalificato (e infortunato) Alessandro Bastoni. In avanti, invece, Inzaghi andrà con la coppia titolare Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Dalla panchina, Alexis Sanchez.