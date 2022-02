Allegri: «Difficile rientrare sull’Inter, poi sono tre le squadre da recuperare»

Massimiliano Allegri, durante la conferenza stampa pre Atalanta-Juventus, non ha dubbi sulla lotta Scudetto. Il tecnico bianconero ritiene che il rientro sull’Inter e le altre due è molto complicato

DIFFICILE − Allegri non ha dubbi sul complicato rientro della Juventus sulla lotta Scudetto: «Abbiamo l’Atalanta, pensiamo all’Atalanta e poi pensiamo ad altri. Scudetto? Le tre davanti hanno troppo vantaggio. Potenzialmente l’Inter ha 11 punti di vantaggio, è difficile per noi. Più facile per Milan e Napoli. Molto difficile anche perché ce ne sono tre squadre da recuperare e non solamente una».