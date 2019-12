Napoli-Inter, Barella e Sanchez fanno sorridere Conte! Uno a parte: le ultime

Napoli-Inter è la sfida in programma il 6 gennaio alle ore 20.45 al San Paolo (QUI le info sui biglietti del settore ospiti). I nerazzurri di Conte sono tornati al lavoro oggi dopo le vacanze natalizie (vedi articolo). Buone notizie per il tecnico salentino: Barella e Sanchez in gruppo. Di seguito quanto rivelato da “Sky Sport”

BUONE NOTIZIE – Napoli–Inter si avvicina: il 6 gennaio, giorno della Befana, le squadre di Gennaro Gattuso e Antonio Conte si sfideranno al San Paolo. I nerazzurri sono rientrati oggi al lavoro e Conte può già sorridere: Nicolò Barella e Alexis Sanchez hanno svolto la prima parte della seduta odierna in gruppo, per poi finire con del lavoro personalizzata.

DA RECUPERARE – Chi ha lavorato a parte per l’intera seduta di allenamento è invece Kwadwo Asamoah: l’esterno ghanese deve recuperare da un infortunio che dura già da un po’ di tempo. Tutto fa pensare che l’ex Juventus sia ancora lontano dal recupero totale.