Napoli-Inter, Conte riparte: oggi primo allenamento dopo la sosta

Napoli-Inter è distante solo otto giorni, e oggi c’è la prima tappa dell’avvicinamento alla ripresa della Serie A. Dopo una settimana intera di riposo la squadra di Conte si ritrova al Suning Training Centre di Appiano Gentile.

NAPOLI-INTER -8 – L’Inter torna oggi al lavoro in vista della partita con il Napoli, in programma lunedì 6 gennaio alle ore 20.45. I nerazzurri al San Paolo in Serie A non vincono dal 18 ottobre 1997, c’è da interrompere la serie negativa per continuare a restare in testa alla classifica. Antonio Conte, dopo aver lasciato la settimana di Natale libera, ritrova i suoi quest’oggi per il primo allenamento: appuntamento al Suning Training Centre di Appiano Gentile, con il gruppo che si ritrova per preparare la diciottesima giornata di campionato. Da monitorare, in particolare, le condizioni di Nicolò Barella e Alexis Sanchez, due dei tanti infortunati. Chi non è più in infermeria è Stefano Sensi, che ha già fatto qualche minuto col Genoa prima della sosta ed è pienamente ristabilito. Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez, invece, hanno scontato la squalifica: pure loro tornano a disposizione. Gennaro Gattuso, in vista di Napoli-Inter, posticipa di ventiquattro ore il rientro rispetto a Conte: i partenopei si ritroveranno a Castel Volturno soltanto domani.