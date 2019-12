Napoli-Inter, Befana al San Paolo: le info utili sui biglietti del settore ospiti

Napoli-Inter sarà la sfida in programma il 6 gennaio al San Paolo alle ore 20.45, gara valida per la diciottesima giornata di Serie A. Il club nerazzurro informa attraverso il proprio sito ufficiale sui biglietti del settore ospiti

CORSA AL BIGLIETTO – Napoli–Inter si avvicina. Di seguito tutte le informazioni utili sui biglietti del settore ospiti: “Saranno messi in vendita 2.482 posti nel “Settore Ospiti Superiore”, il cui ingresso avverrà dal Gate 26 dello Stadio San Paolo. Il prezzo del singolo tagliando è di € 39,50 + 0,50 di diritti di prevendita e sarà acquistabile da lunedì 30 dicembre alle ore 12 fino al 5 gennaio 2020 alle 19″.

DIVIETO – “La vendita è vietata ai residenti nella Regione Lombardia, anche se possessori di tessera di fidelizzazione. Per l’acquisto del biglietto e per l’ingresso allo stadio sarà necessario esibire un valido documento di riconoscimento. Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti”.

Fonte: Inter.it