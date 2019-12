Lukaku premiato a Dubai con gaffe: nome sulla targa del belga è sbagliato!

Lukaku ha ricevuto un riconoscimento alla Sports Conference di Dubai. L’attaccante dell’Inter ha parlato del tema razzismo e non solo (vedi articolo). Il “Corriere della Sera” riporta una gaffe nella targa consegnata al belga dal figlio dell’emiro in persona

PREMIO E GAFFE – Romelu Lukaku è stato premiato alla Sports Conference di Dubai. Il numero 9 dell’Inter, premiato dal figlio dell’emiro di Dubai in persona, Mansoor Mohammed Al Maktoum, ha parlato del razzismo e della sua nuova vita nerazzurra. Non tutto è filato liscio però, perché sulla targa ricevuta dal belga il nome è stato storpiato: non più Romelu, ma “Romello”. Una piccola gaffe che comunque non rovina una serata di gioia per il centravanti.