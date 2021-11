Napoli, dopo Politano altro positivo al Coronavirus: il comunicato

Il Napoli, dopo il nuovo giro di tamponi effettuato a mezzanotte, ha riscontrato una nuova positività al Coronavirus, dopo quella di Matteo Politano

POSITIVO – Il Napoli perde un altro calciatore in vista della sfida all’Inter. La società partenopea, attraverso un comunicato, ha rivelato la positività di Alessandro Zanoli riscontrata dopo il giro di tamponi effettuato a mezzanotte. Dopo Matteo Politano, quindi, un altro calciatore non sarà disponibile per la sfida del Meazza in programma questa sera alle 18

La SSCN comunica che a seguito dei tamponi effettuati dopo la mezzanotte, il calciatore Alessandro Zanoli è risultato positivo al Covid-19. Zanoli aveva già contratto il virus in passato ed è vaccinato con doppia dose. pic.twitter.com/ZCzenFs2ce — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 21, 2021