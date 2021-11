Sassuolo-Cagliari, pareggio pirotecnico. Gol in semi-rovesciata di Keita!

Sassuolo-Cagliari ha aperto la domenica di Serie A. Un 2-2 pirotecnico fra le due formazioni che si dividono la posta. Rossoblù in fondo alla classifica

PAREGGIO – Pari pirotecnico fra Sassuolo e Cagliari, squadre che hanno aperto la domenica di Serie A con l’anticipo delle 12:30. I padroni di casa partono subito forte e, ad inizio gara, sfiorano più volte il gol del vantaggio. Vantaggio che arriva al 37′ del primo tempo: Berardi innesca Scamacca che resiste alla difesa avversaria e batte Cragno. La gioia dei neroverdi, però, dura appena tre minuti: Al 40′ Keita, su assist di Nandez, segna il gol del pareggio con una bellissima mezza-rovesciata. Nella ripresa, i padroni di casa, partono nuovamente forte ed al 51′ trovano la rete con Berardi, abile a trasformare il penalty conquistato da Frattesi. Ma, tre minuti dopo, altra beffa per gli uomini di Dionisi: fallo in area di Frattesi su Joao Pedro e calcio di rigore per il Cagliari, trasformato dallo stesso brasiliano. È il gol che fissa il risultato sul definitivo 2-2. Cagliari ancora fanalino di coda in Serie A. Sassuolo che sale al dodicesimo posto, con 15 punti conquistati.