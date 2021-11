Inter-Napoli, Spalletti vara il tridente: Lozano favorito sulla destra – SM

Inter-Napoli è in programma questa sera alle 18. Per la sfida di San Siro, Luciano Spalletti vara il tridente: Lozano favorito per un posto sulla fascia destra. Le ultime da Sportmediaset

TRIDENTE – Inter-Napoli è un crocevia fondamentale per la stagione di entrambe le squadre. In vista della sfida di San Siro, Luciano Spalletti si affida al 4-3-3: davanti ad Ospina ci saranno Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie esterne, con Koulibaly e Rrahmani in mezzo. A centrocampo confermati Fabian Ruiz, Zielinski e Anguissa. In attacco il tridente sarà formato da Insigne a sinistra, Osimhen in mezzo e Lozano, favorito su Elmas, sulla corsia di destra.