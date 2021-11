Moviola Venezia-Inter: il rigore alla fine? Haps si sostituisce a Romero!

Venezia-Inter ha avuto Livio Marinelli come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la quattordicesima giornata di Serie A 2021-2022 e finito 0-2. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Tivoli, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA VENEZIA-INTER, PRIMO TEMPO – Livio Marinelli voto 6. Partita semplice dove le vere decisioni da prendere arrivano al primo e all’ultimo minuto. Di fatto sull’azione che avvia il match contrasto fra Antonio Junior Vacca e Joaquin Correa nell’area del Venezia, ma l’attaccante dell’Inter sembra iniziare a cadere prima del contatto. Al 16′ Pasquale Mazzocchi sbaglia lo stop e abbatte Hakan Calhanoglu, è fortunato perché il fallo (netto) avviene appena fuori dall’area. Nei sedici metri cade invece Edin Dzeko su una palla poi respinta da Sergio Romero, ma non sembra esserci nulla. Nel caso, peraltro, il contatto sarebbe con Pietro Ceccaroni e non col portiere.

MOVIOLA VENEZIA-INTER, SECONDO TEMPO – Il primo cartellino giallo di un match corretto arriva al 54′, quando Mattia Aramu va sulla palla ma travolge anche Correa. A dieci minuti dal termine l’ammonizione se la becca pure Paolo Zanetti, prima di una rimessa laterale a centrocampo per l’Inter. Su un cross dalla sinistra nel recupero (92′) Thomas Henry colpisce goffamente di mano in piena area, gli va bene che non provi a segnare altrimenti sarebbe stato da ammonire. Sull’ultima azione tiro di Lautaro Martinez a botta sicura, respinge Ridgeciano Haps e l’arbitro indica corner. C’è però una parata evidente del terzino del Venezia, che si sostituisce al suo portiere. Vero che il tocco di mano arriva sul rimpallo, ma il braccio è troppo alto e in posizione innaturale per non essere considerato punibile. On Field Review risolta in appena un secondo e giallo per il tiro in porta, dopo il gol fischio finale.