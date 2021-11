Venezia-Inter, Calhanoglu sempre più decisivo: «Forza ragazzi!»

Calhanoglu ha portato in vantaggio l’Inter contro il Venezia, confermando il suo grande stato di forma. Sui propri social, il centrocampista ha caricato la squadra dopo questa vittoria (vedi articolo).

AVANTI – Hakan Calhanoglu è in un momento di forma eccezionale. Il centrocampista dell’Inter, dopo le grandi prestazioni con Napoli e Milan in Serie A e con lo Shakhtar Donetsk in Champions League, si è ripetuto anche questa sera contro il Venezia. Il classe ’94 ha sbloccato il match contro la squadra di Paolo Zanetti con un siluro dalla distanza che si è infilato all’angolino e sui propri social ha commentato: “Forza ragazzi!”. Ad accompagnare queste parole, la foto della sua esultanza dopo la rete. Simone Inzaghi continua a puntare con forza su di lui e il numero venti lo sta ripagando sul campo nel migliore dei modi. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Hakan Calhanoglu