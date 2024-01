Moviola Monza-Inter: Gagliardini, follia sul rigore! Fuorigioco sì

Monza-Inter ha avuto Rapuano come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la ventesima giornata di Serie A 2023-2024 e finito 1-5. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Rimini, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA MONZA-INTER, PRIMO TEMPO – Antonio Rapuano voto 6. Non gli capita una partita facile, ma anche grazie all’aiuto del VAR (giusto sottolinearlo, dopo tutte le polemiche) riesce a cavarsela. Ricorre subito a un giallo, ad Andrea Colpani al 5’. Poi il rigore per l’Inter, che inizialmente nessuno aveva visto. Ma in realtà è una follia di Roberto Gagliardini, che sul colpo di testa di Lautaro Martinez mette le braccia come Leonardo DiCaprio in Titanic e la para. Al 31’ il Monza si illude di aver riaperto la partita, con una deviazione sottomisura di Matteo Pessina su punizione di Colpani prolungata. Ma – dopo ben due minuti di check – emerge un fuorigioco millimetrico con l’anca e la spalla del numero 32: gol annullato.

MOVIOLA MONZA-INTER, SECONDO TEMPO – Subito uno scontro di gioco con protagonisti Lautaro Martinez e Luca Caldirola, con gomitata involontaria di quest’ultimo. Protesta Dany Mota al 56’, ma sul suo cross Benjamin Pavard respinge col braccio attaccato al corpo e non certo punibile. Poco dopo espulso Raffaele Palladino per proteste dopo un contrasto a centrocampo. E – sempre per un contrasto a centrocampo – si lamenta il Monza per l’avvio di azione dello 0-3 ma non c’è niente. A segnare è Hakan Calhanoglu, appena ammonito e diffidato: salterà la Fiorentina, non la Supercoppa Italiana. Quello che invece c’è è il rigore, per un tocco di Matteo Darmian su Dany Mota. Quest’ultimo forse lo cerca, ma il colpo lo riceve. Affossato infine da dietro Davide Frattesi dall’appena entrato Jean-Daniel Akpa Akpro, per il terzo rigore di serata. Questo inevitabile.