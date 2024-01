Mkhitaryan: «Vittoria importante. L’Inter mantiene la pole position!»

Un inesauribile Henrikh Mkhitaryan si prende la scena anche in Monza-Inter. Al termine della partita, soddisfatto del risultato, il calciatore armeno manda un messaggio sui social a chi insegue i nerazzurri in classifica.

POLE POSITION – L’Inter si gode la vittoria contro il Monza per 1-5 e anche un Henrikh Mkhitaryan in splendida forma. Il centrocampista armeno resta in campo per tutti i 90 minuti della gara all’U-Power Stadium, deliziando con un’altra ottima prestazione. L’artefice di di ripartenze e assist importantissimi per il bottino nerazzurro in Brianza ci tiene a lanciare un messaggio al termine della sfida. Sul proprio profilo Twitter Mkhitaryan: «Una vittoria importante. Manteniamo la Pole Position dopo Monza». Un chiaro segnale al nemico Juventus, che con una partita in meno resta indietro di cinque punti in classifica dalla capolista Inter.