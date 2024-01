Monza-Inter, 1-5: spettacolo in Brianza! Gioia anche per Thuram

Termina con il punteggio di 1-5 Monza-Inter, sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro dopo il primo tempo terminato 0-2.

SECONDO TEMPO – Una bellissima Inter cala il poker sul campo del Monza e continua a dettare il passo di questa Serie A, portandosi nuovamente a +4 – momentaneamente – dalla Juventus. Nella ripresa i nerazzurri riprendono da dove si sono fermati nel primo tempo e al 60′ arriva il gol del tris: Calhanoglu vince un duello a centrocampo, appoggio a Mkhitaryan che gestisce perfettamente, palla per Thuram, tocco di tacco e a rimorchio arriva Calhanoglu che spara in rete lo 0-3. Qualche brivido arriva al 69′: Mota viene steso da Darmian in area e l’arbitro fischia rigore, sul dischetto di presenta Pessina che non sbaglia e accorcia le distanze. Il Monza, galvanizzato dal gol, prova un’insperata rimonta. Ma le speranze si spengono all’84’, quando Frattesi si incunea da solo in area di rigore e Akpa Akpro gli frana addosso: calcio di rigore, con Lautaro Martinez che questa volta dal dischetto non sbaglia e trova la sua doppietta personale, nonché il gol dell’1-4. Finita qui? Nemmeno per sogno: all’88’ altra azione perfettamente orchestrata dall’Inter e questa volta a chiudere è Thuram, che sigla l’1-5. Vittoria importantissima che permette all’Inter di andare a giocarsi la Supercoppa Italiana da prima in classifica. Unica nota negativa l’ammonizione per Calhanoglu, che salterà così la prossima giornata contro la Fiorentina.

MONZA-INTER 1-5

rig. Calhanoglu al 12′ e al 60′, Lautaro Martinez al 14′ e rig. all’84’, rig. Pessina al 69′, Thuram all’88’