Monza-Inter 1-5, pagelle: Mkhitaryan metronomo 8, uno sotto il 6

L’Inter vince con il risultato di 5-1 all’U-Power Stadium contro il Monza. Henrikh Mkhitaryan è il migliore in campo senza ombra di dubbio, uno solo è insufficiente. Le pagelle della gara.

YANN SOMMER 6 – Il Monza non fa un tiro in porta, o meglio lo fa dal dischetto al minuto 69. Il portiere dell’Inter si vede più palla al piede ed in impostazione.

Monza-Inter, pagelle – DIFESA

BENJAMIN PAVARD 6 – Sul gol annullato a Pessina nel primo tempo si perde la marcatura del centrocampista. È però un fattore determinante sulla fascia in sovrapposizione in fase offensiva, il rigore nasce da un suo cross. Sfiora la rete con un colpo di testa incredibile finito sotto l’incrocio dei pali e parato da Sorrentino.

– dall’80’ YANN BISSECK S.V.

STEFAN DE VRIJ 6.5 – Dany Mota non si muove mai, l’olandese torna dopo un mese e dieci giorni dall’ultima volta in campo e non fa rimpiangere Acerbi.

ALESSANDRO BASTONI 7 – Inizia l’azione del gol del 2-0 dell’Inter, poi lancia Lautaro Martinez con una staffilata di 50 metri al 49′. Spettacolare il regista difensivo di Inzaghi.

– dal 71′ FRANCESCO ACERBI 6 – Entra da terzo di sinistra nel momento di massima difficoltà, non rischia nulla dalle sue parti.

Monza-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 5.5 – Ottima prova fino al minuto 67, poi scivolando in marcatura su Mota sbaglia l’intervento e provoca il rigore segnato poi da Pessina.

NICOLÒ BARELLA 6 – La prestazione di oggi lo porta a meritare una sufficienza piena, niente di più. Nel reparto gli altri due hanno guidato i compagni al successo.

– dal 60′ DAVIDE FRATTESI 6.5 – La sua prima corsa è un inserimento premiato dal passaggio di Thuram e concluso con il cross per Bastoni. Una delle sue ultime è sempre in verticale, al minuto 84 guadagna il rigore facendosi atterrare da Akpa Akpro.

HAKAN CALHANOGLU 8 – Fa qualche errore non da lui a centrocampo, però in fase difensiva è un giocatore in più. Segna su calcio di rigore il suo ottavo gol in campionato. Viene ammonito e salterà Firenze, con Asllani pronto ad entrare timbra il cartellino con una doppietta.

– dal 60′ KRISTJAN ASLLANI 6.5 – Risponde presente all’emergenza ammonizione di Calhanoglu. Sorrentino si supera su un suo tiro-cross, è spesso nel vivo del gioco.

HENRIKH MKHITARYAN 8 – Sbaglia un gol già fatto di testa su cross di Lautaro Martinez, ma guida la ripartenza del 2-0. Aspetta il momento giusto e serve perfettamente Dimarco, propizia anche il terzo gol con il passaggio per Thuram al centro dell’area.

FEDERICO DIMARCO 7 – Il passaggio a porta vuota per Lautaro Martinez è una delizia, bentornato Fede! Altra qualità rispetto a Carlos Augusto, sfiora il gol in più occasioni anche al volo.

– dal 71′ CARLOS AUGUSTO 6 – Non deve fare un lavoro così impegnativo, vede i compagni passeggiare sugli avversari.

Monza-Inter, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 6.5 – Inizialmente ilmomento assolutamente no continua. Liscia un pallone come quello capitatogli a Torino, sbaglia in spaccata da solo davanti alla porta e colleziona altri errori nelle conclusioni. Conclude la serata con un assist per Calhanoglu e un gol bellissimo di sinistro.

LAUTARO MARTINEZ 8 – Segna il diciassettesimo e il diciottesimo gol in campionato, con il suo anticipo di testa sul primo palo guadagna il calcio di rigore che porta all’1-0 momentaneo. Indispensabile, leader, semplicemente il giocatore più forte della Serie A.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 8 – Parte a razzo la sua Inter e segna due gol nel primo quarto d’ora, chiudendo in poco tempo la pratica Monza in un campo difficilissimo. Tanti faticano all’U-Power Stadium, la sua squadra anche si è fermata qui lo scorso anno, ma non stavolta. Cinque reti, dominio senza eguali e ulteriore segnale di superiorità per chi ancora volesse parlare di arbitri e complotti. L’Inter è prima con merito e continua a dimostrarlo nonostante le voci fastidiose, le critiche e le parole al vento.

Le pagelle degli avversari: il Monza di Palladino

MONZA – Sorrentino 7; D’Ambrosio 6 (Mari 6), Gagliardini 5, Caldirola 5; Pereira 5 (Birindelli 5.5), Bondo 5 (Colombo 5.5), Pessina 6.5 (Akpa Akpro 5), Ciurria 5.5 (Kyriakopoulos 5); Colpani 5, Carboni 5.5, Mota 6 All. Palladino 5