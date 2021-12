Moviola Inter-Torino: per Guida solo un’ammonizione e poco altro

Inter-Torino ha avuto Marco Guida come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2021-2022 e finito 1-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Torre Annunziata, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-TORINO, PRIMO TEMPO – Marco Guida voto 6. Poco da dire su una partita che non ha presentato particolari situazioni discutibili. Al 7′ crossa Edin Dzeko e Wilfried Singo si calcia il pallone sul braccio: come da regolamento non può essere mai rigore in questi casi. C’è comunque un check, senza però che ci siano gli estremi per una decisione diversa dal calcio d’angolo. Al 38′ è in gioco Lautaro Martinez sul lancio di Hakan Calhanoglu, quando l’attaccante dell’Inter salta il portiere e tira sull’esterno della rete sfiorando il 2-0. Intervallo dopo appena dieci secondi di recupero.

MOVIOLA INTER-TORINO, SECONDO TEMPO – C’è un solo ammonito in tutta la partita: Hakan Calhanoglu. Il turco “para” un tiro di Sasa Lukic da posizione centrale, poco fuori dall’area di rigore: giallo ineccepibile. Il centrocampista era diffidato, non ci sarà alla ripresa della Serie A il 6 gennaio a Bologna. Al 68′ cade Marko Pjaca a seguito di un doppio contrasto, ma non si può manco discutere perché in precedenza c’era un fuorigioco di Magnus Warming. La posizione irregolare dell’attaccante del Torino era stata vista dall’assistente, perché Guida segnala il vantaggio e fa proseguire la ripartenza dell’Inter. Chiede un cartellino Alexis Sanchez dopo che Rolando Mandragora (nella metà campo interista) ferma una giocata del cileno con la mano, ma l’ammonizione in questi casi è da dare se interrompe una potenziale azione offensiva degli avversari: non era il caso. Tre minuti di recupero, diventati quattro per il cambio proprio al 90′ con Federico Dimarco al posto di Ivan Perisic.