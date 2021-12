Dumfries decisivo in Inter-Torino: «Modo fantastico per concludere l’anno!»

Dumfries si ripete e dopo la Salernitana perfora anche la difesa del Torino (vedi articolo). Il suo gol porta i tre punti all’Inter e l’esterno esulta sui propri social.

FASCIA DESTRA – Denzel Dumfries è stato l’uomo della partita contro il Torino. L’Inter si è infatti imposta per 1-0 a San Siro grazie al gol dell’esterno al 30′ (vedi pagelle). La sua terza rete stagionale, dopo quelle a Roma e Salernitana, regala ai nerazzurri di Simone Inzaghi un fondamentale successo nell’ultima partita dell’anno, il modo migliore per chiudere il girone d’andata. Sul proprio profilo Twitter, il classe ’96 ha pubblicato alcune foto del match contro i granata e ha esultato per questi tre punti: “Modo fantastico per concludere l’anno! Buone feste a tutti”. Dopo un inizio difficile, ormai la crescita dell’olandese sulla destra è inarrestabile e i miglioramenti sono sotto gli occhi di tutti. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

Fantastic way to the end the year! Enjoy the holidays everyone ⚫🔵 #forzainter pic.twitter.com/PfsuestFpO — Denzel Dumfries (@DenzelJMD2) December 22, 2021

Fonte: Twitter – Denzel Dumfries