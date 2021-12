Inter-Torino 1-0, il 2021 si chiude con tre punti: decide Dumfries

Termina Inter-Torino, sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro, con i nerazzurri che conquistano l’ultima vittoria del 2021 grazie a una rete di Denzel Dumfries.

RIENTRO COMPLICATO – Dopo la prima frazione terminata sul punteggio di 1-0 (vedi report), riprende Inter-Torino. Granata decisamente meglio al rientro dagli spogliatoi, con maggior intensità e ritmo rispetto ai nerazzurri. Al 65′ arriva un cartellino pesante per l’Inter, quando Hakan Calhanoglu viene ammonito per un fallo di mano e – diffidato – salterà la prossima sfida contro il Bologna. Sul calcio di punizione che ne segue Lukic prova a sorprendere Handanovic con un tiro rasoterra e potente, ma il portiere sloveno si fa trovare pronto. Simone Inzaghi al 69′ prova a dare una scossa alla squadra, con gli ingressi di Matias Vecino e Alexis Sanchez al posto dell’ammonito Calhanoglu e di Lautaro Martinez.

Inter-Torino, il 2021 si chiude con i tre punti: decide Dumfries

CHIUSURA COL BOTTO – Negli ultimi dieci minuti di gioco Simone Inzaghi punta anche su Stefano Sensi e Danilo D’Ambrosio sostituendo Arturo Vidal e Denzel Dumfries, puntando sulla freschezza dei nuovi entrati per cercare di contrastare il forcing avversario. I nerazzurri provano a trovare la rete della tranquillità e per poco non ci riescono all’88’ quando il neo entrato Sanchez prova a concludere al termine di una ripartenza, ma la sua conclusione tocca il palo prima di spegnersi fuori. Nel finale l’Inter tiene palla e riesce a tenere a bada il Torino, conquistando così l’ultima vittoria di questo 2021!

INTER 1 – 0 TORINO

MARCATORI: Dumfries (I) al 30′

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 22 Vidal, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 A. Ranocchia, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 48 Satriano. Allenatore: Simone Inzaghi

TORINO (3-4-2-1): 32 V. Milinkovic-Savic; 26 Djidji, 3 Bremer (C), 99 Buongiorno; 17 Singo, 10 Lukic, 4 Pobega, 34 Ola Aina; 14 Brekalo, 11 Pjaca; 19 A. Sanabria.

A disposizione: 89 Gemello; 5 Izzo, 6 Zima, 7 Zaza, 13 Ricardo Rodriguez, 15 Ansaldi, 22 Praet, 25 Kone, 38 Mandragora, 70 Warming, 77 Linetty, 88 Rincon.

Allenatore: Ivan Juric