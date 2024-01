Moviola Inter-Lazio: Marchetti si perde il rigore, il VAR lo salva

Inter-Lazio ha avuto Marchetti come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per le semifinali di Supercoppa Italiana 2023-2024 e finito 3-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Ostia Lido, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-LAZIO, PRIMO TEMPO – Matteo Marchetti voto 6. Si perde l’episodio principale della partita e per fortuna c’è il VAR, che pure è stato molto contestato di recente, a salvarlo. Regolari le posizioni di Federico Dimarco e Marcus Thuram sul gol del vantaggio dell’Inter. Il francese al 37′ invece non lo è, questo aiuta Mario Gila che altrimenti avrebbe commesso fallo da rigore su Nicolò Barella. Protesta poco dopo Ciro Immobile, la trattenuta di Francesco Acerbi c’è ma è troppo poco per considerarla fallosa. Al 45′ dubbia la posizione di Thuram (da verificare in caso di gol), poi Alessio Romagnoli sul suo tiro salva ma con la coscia.

MOVIOLA INTER-LAZIO, SECONDO TEMPO – Subito rigore per l’Inter, apparso evidente anche in presa diretta. Marchetti invece fa proseguire sul calcione di Pedro sulla gamba destra di Lautaro Martinez: il VAR non può far altro che rivedere le immagini, richiamarlo al monitor e fargli assegnare il penalty. Lo chiede anche la Lazio poco dopo, ma su cross di Felipe Anderson la prima respinta di Dimarco è col fondoschiena e la seconda di Henrikh Mkhitaryan con la coscia. Primo giallo al 64′, Romagnoli sfiora la palla (non sana l’intervento) ma travolge Thuram. Poco dopo fallo di Stefan de Vrij su Gustav Isaksen, è fuori area quindi giusto dare il vantaggio. Al 78′ si stupisce Hakan Calhanoglu perché su un pallone in possesso dell’Inter, dopo un colpo subito da Mario Gila, la rimessa con palla scodellata è della Lazio: giusto, da regolamento si rende al portiere in caso di gioco interrotto in area.