Sarri: «Con l’Inter il divario c’è ma non così! Stupito da una cosa»

Sarri ha parlato al termine di Inter-Lazio, semifinale di Supercoppa italiana finita 3-0 per i nerazzurri. Il tecnico ha tenuto la conferenza stampa post partita

Come se la spiega una prestazione del genere al di là del valore dell’avversario?

Penso che la prestazione è questa c’è poco da riflettere sulle scelte. Il divario con l’Inter esiste ma non è questo, ma ci sono pochi demeriti e non pochi. Il divario è da colmare tatticamente e mentalmente. Stasera scadenti e quindi il divario si è ampliato.

Stupita l’Inter?

Sono rimasto stupito dalla prestazione dei miei. Chiaro che se all’Inter concedi tutti questi spazi poi ti fa male. Sorpreso forse del perché hanno mosso la palla velocemente, ma abbiamo scivolato male. Mi ha impressionato la capacità di muovere la palla ad uno o due tocchi, raramente avevo visto fare.

Zaccagni, cosa è successo? E che corde toccherà alla squadra?

Da ogni avversario prendere insegnamenti. Compensare con l’aspetto tattico e mentale contro queste grandi squadre. Se l’abbiamo capito contro squadre così possiamo perdere 1-0, ma se non l’abbiamo capito il rischio di fare queste figure c’è. Dobbiamo combattere contro questa cosa. Dobbiamo limitarla, ho dei dubbi che questo gruppo sia in grado di azzerarla. Zaccagni? L’antidolorifico ha fatto effetto con la Roma, meno col Lecce e stasera no.

La finale sarà tra la vincitrice dello scudetto e la vincitrice della Coppa Italia, formula non convincente?

Se vanno in finale le squadre più forti vuol dire che è anche convincente. A me non piace che si critica che ci siano tante partite e poi mettiamo più partite per una competizione. Poi si parla di liste in maniera ipocrita. Questo torneo si giocava tradizionalmente all’inizio della stagione e l’unica nazionale a farla giocare ad inizio è rimasta l’Inghilterra ed economicamente stanno bene.

Cosa promette ai tifosi?

A perdere la Supercoppa sono abituato. Ai tifosi spero di potergli promettere che queste prestazioni finiscano stasera. Spero di promettere che i ragazzi diano sempre il 100%. Importante ripagare i tifosi e dare per questa maglia il 101%.