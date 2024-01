VIDEO – Inter-Lazio 3-0, Supercoppa Italiana: gol e highlights della partita

Inter-Lazio, match delle semifinali di Supercoppa Italiana 2023-2024, si è concluso con il risultato di 3-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Al-Awwal Park Stadium di Riyad, in Arabia Saudita.

INDISCUTIBILE – Inter-Lazio 3-0 nelle semifinali di Supercoppa Italiana. L’Inter raggiunge il Napoli nella finale di lunedì sempre a Riyad. Partita senza storia contro la Lazio, dominata dal primo all’ultimo istante di gara. Apre al 17′ Marcus Thuram, tap-in su grande assist di tacco di Federico Dimarco ben imbeccato a sinistra da Alessandro Bastoni. Alla mezz’ora altra grande azione dalla fascia, cross per Nicolò Barella e destro al volo sulla traversa. È solo una delle tante occasioni dell’Inter prima del riposo, senza sosta. Il raddoppio è rimandato a inizio ripresa, quando Pedro dà un calcione a Lautaro Martinez per un rigore solare ma visto solo al VAR. Come al solito Hakan Calhanoglu è perfetto, 2-0 al 50′ nonostante Ivan Provedel azzecchi l’angolo. Subito dopo potrebbe fare tris Lautaro Martinez, anche lui fermato dalla traversa come successo a Barella prima. È un dominio, che si concretizza all’86’ in contropiede con Henrikh Mkhitaryan che serve Davide Frattesi solo centralmente per il tris.

INTER-LAZIO 3-0 – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Inter-Lazio dal canale ufficiale YouTube dell’Inter.