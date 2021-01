Moviola Inter-Juventus: Bonucci chiede fallo sul gol di Vidal, sul nulla

Inter-Juventus ha avuto Daniele Doveri come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la diciottesima giornata di Serie A 2020-2021 e finito 2-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Roma 1, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-JUVENTUS, PRIMO TEMPO – Daniele Doveri voto 6.5. Bravo a non farsi condizionare da certe situazioni. All’11’ gol annullato alla Juventus: tiro di Adrien Rabiot deviato respinto da Samir Handanovic, Federico Chiesa raccoglie in fuorigioco di un paio di metri e serve Cristiano Ronaldo che segna a porta vuota. Inevitabile la segnalazione dell’assistente, ci vuole ben poco per rendersi conto della posizione irregolare. Un minuto dopo è invece buono il gol del vantaggio dell’Inter: mentre Arturo Vidal segna Leonardo Bonucci crolla a terra provando a convincere gli arbitri di un fallo di Lautaro Martinez. I giocatori della Juventus protestano, ma non c’è nulla: tutto regolarissimo. Al 23′ è in gioco Lautaro Martinez, sul tiro parato di Romelu Lukaku quando si divora il 2-0. Ammonito Bonucci per un fallo su Lautaro Martinez, rischia perché ha una reazione plateale verso Doveri contestando la decisione. Regolare l’uscita di Wojciech Szczesny al 41′, che colpisce Lukaku di slancio col pugno dopo aver fatto una parata.

MOVIOLA INTER-JUVENTUS, SECONDO TEMPO – Si pensava a una ripresa tirata dal punto di vista arbitrale, invece succede poco e niente. Al 66′ ammonito Nicolò Barella per un fallo su Giorgio Chiellini, col provvedimento disciplinare (giusto) mostrato da Doveri a fine azione dopo aver dato il vantaggio. Non c’è nulla su un corner al 79′ con Weston McKennie che prova la rovesciata senza esito, e senza nemmeno essere sfiorato da Matteo Darmian. La partita finisce con Doveri che dà cinque minuti di recupero per qualche interruzione in più, ma c’è poco da contestare questa decisione.