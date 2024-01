Moviola Fiorentina-Inter: gol di Lautaro Martinez, chi ha sparato?

Fiorentina-Inter ha avuto Aureliano come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2023-2024 e finito 0-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Bologna, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA FIORENTINA-INTER, PRIMO TEMPO – Gianluca Aureliano voto 6,5. Si prende le polemiche dei soliti frettolosi commentatori e di tutti quelli che speravano in un risultato diverso, ma oggettivamente non se la cava male. All’11’ gol annullato alla Fiorentina, sul lancio di Lucas Martinez Quarta c’è fuorigioco di M’Bala Nzola, che sfrutta l’errore di Stefan de Vrij ma tutto inutile. Due minuti dopo buono invece Marcus Thuram sull’incrocio, dal suo cross miracolo di Marco Davide Faraoni e corner del gol. Dove crolla a terra Fabiano Parisi, appena toccato sul petto da Lautaro Martinez. La mano ce la mette, ma il difensore viola cade come se qualcuno dagli spalti del Franchi gli avesse sparato. E dei suoi compagni protesta (poco) il solo Alfred Duncan. Chiede un rigore Luca Ranieri al 36′, ma lui e Alessandro Bastoni si trattengono entrambi così come altre due coppie di giocatori.

MOVIOLA FIORENTINA-INTER, SECONDO TEMPO – Netto il fuorigioco di Henrikh Mkhitaryan al 64′, che rende inutile il successivo gol di Marko Arnautovic. Cinque minuti dopo poteva starci un fallo di Nzola su de Vrij, prima di mancare l’1-1. Quindi l’episodio principale, ossia il terzo rigore contro l’Inter in tre partite nel 2024 di Serie A. Al 72′ su un cross Yann Sommer e Nzola vanno entrambi sul pallone e quest’ultimo finisce a terra dopo la respinta di pugno. Chi la prende per primo? Forse arriva un minimo prima Sommer, per il VAR è intervento in contemporanea e arriva il richiamo al monitor. Con Sommer che sistema tutto bloccando il rigore di Nicolas Gonzalez.