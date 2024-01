Ravezzani: «Fiorentina-Inter, smentita una cosa! Nerazzurri da paura»

Fioccano, come giusto che sia, le analisi su Fiorentina-Inter, gara che ha permesso ai nerazzurri di tornare in testa alla classifica controsorpassando la Juventus. Fabio Ravezzani, nel suo video-editoriale per QSVS, parla delle qualità dei nerazzurri e degli episodi arbitrali della partita.

NESSUNO SCANDALO – Fabio Ravezzani apre la sua analisi di Fiorentina-Inter sottolineando come l’arbitraggio sia, di fatto, stato corretto. E con episodi dubbi a favore dell’una e dell’altra squadra: «L’Inter vince di corto muso in una partita rocambolesca e ricordiamo che l’ha affrontata senza due terzi del suo centrocampo. Anche questa volta però siamo di fronte a una partita con un grande contributo dal VAR. Il gol di Lautaro Martinez è regolare, mentre Bastoni in qualche modo affonda l’avversario e provoca un possibile rigore. Per qualcun’altro si tratta di una trattenuta reciproca, ci sta che non sia stato fischiato. È uno scandalo? No. Se dobbiamo essere sinceri, anche il fallo che ha portato al calcio di rigore era molto discutibile, quindi non è vero che nel dubbio il VAR assolve l’Inter».

Volata scudetto, in Fiorentina-Inter i nerazzurri dimostrano le loro qualità

DA PAURA – Ravezzani passa poi all’aspetto più legato al gioco, sottolineando quanto la squadra di Simone Inzaghi sia favorita: «L’Inter fa paura e vedere questa squadra che arriva da una trasferta in Arabia Saudita, priva di due titolari e va a Firenze vincendo senza prendere gol, fa pensare che ben difficilmente questa squadra possa perdere in casa contro la Juventus. Quello che emerge in questa lunga volata, che speriamo ci accompagni fino alla fine del campionato, è che i nerazzurri abbiano qualche mezzo in più, delle qualità e delle certezze in più. Ed è la squadra oggettivamente favorita».