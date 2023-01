Monza-Inter, Inzaghi pensa a due cambi dal Napoli: la formazione – Sky

Monza-Inter si giocherà domani alle ore 20.45 all’U-Power Stadium. Secondo Sky Sport Inzaghi è tentato dal confermare quasi in blocco la formazione che ha battuto il Napoli, con due eccezioni.

QUASI TUTTI CONFERMATI – Per Monza-Inter di domani non ci sarà particolare turnover, quello probabilmente sarà lasciato alla Coppa Italia col Parma martedì. Da Sky Sport si segnalano due novità di formazione rispetto al Napoli per Simone Inzaghi: una in difesa e una sulle fasce. Con Milan Skriniar e Alessandro Bastoni dovrebbe rientrare Stefan de Vrij, al posto di Francesco Acerbi. Largo a destra invece riecco Denzel Dumfries, dopo che Matteo Darmian ha limitato Khvicha Kvaratskhelia avantieri. Ancora senza Marcelo Brozovic, va Hakan Calhanoglu davanti alla difesa con Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan come interni. Federico Dimarco a sinistra e André Onana in porta sono le altre due certezze in casa Inter. Qualche dubbio in più sull’attacco da opporre al Monza, con Edin Dzeko e Romelu Lukaku ancora favoriti su Lautaro Martinez (vedi articolo). Ma per questa scelta bisogna attendere l’allenamento di rifinitura previsto per domani mattina. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Monza-Inter, secondo Sky Sport: Onana; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Dzeko.