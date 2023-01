Dzeko-Lukaku, la coppia che non ti aspetti: Inzaghi si affida alle torri

Contro il Napoli, Simone Inzaghi si è affidato a una coppia inedita in attacco. Dzeko e Lukaku hanno però dimostrato di poter giocare assieme.

COPPIA – A settembre c’era chi storceva il naso all’idea di vedere assieme Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Considerati due giocatori con caratteristiche troppo simili e quindi che avrebbero faticato a comunicare. Simone Inzaghi non la pensava così. Un po’ per necessità dato il rientro di Lautaro Martinez ritardato causa il Mondiale vinto. Senza poi poter fare troppo affidamento su Joaquin Correa, che anche da subentrato non è riuscito a incidere. Una coppia particolare, ma che la difesa del Napoli ha fatto fatica a contrastare.

UOMINI FORTI – Proprio Luciano Spalletti aveva pronunciato l’ormai celebre frase: «Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli». Dzeko e Lukaku sono assolutamente due dei più forti attaccanti della Serie A. Nonostante l’età, sia nella prima parte della stagione scorsa, sia attualmente, il bosniaco ha inciso in nerazzurro. Un rimpianto per la Roma, considerando anche la situazione attuale di Tammy Abraham. L’intelligenza calcistica del Cigno ha permesso all’Inter di vincere lo scontro diretto contro il Napoli.

FUTURO – Il caso vuole che il futuro di entrambi sia quanto meno in bilico. Per quanto riguarda Dzeko, l’Inter ha tutta l’intenzione di rinnovarlo (vedi aggiornamento). La volontà sembra reciproca, il calciatore si è ambientato più che bene a Milano. Rimanendo all’Inter potrebbe continuare a giocarsi lo Scudetto oltre che alla Champions League. Prima di chiudere la carriera dove preferirà. Per Lukaku rimane da capire come si evolverà il prestito. Inter e Chelsea ne parleranno, molto dipenderà anche dalla stagione del belga, finora più fuori che in campo. Senza dimenticare il sogno Marcus Thuram.