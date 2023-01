Monza-Inter, un grande dubbio per Inzaghi: scalpitano in tre – Sky

Per Monza-Inter, domani alle 20.45, non è sicuro che Inzaghi riproponga lo stesso attacco visto contro il Napoli avantieri. Paventi, in collegamento con Sky Sport 24, dà un dubbio pesante per il tecnico alla vigilia.

CHI METTERE DAVANTI? – Non sembra esserci ancora una scelta definitiva da Simone Inzaghi per l’attacco di Monza-Inter. Ne parla Andrea Paventi: «Rimane il dubbio grande davanti. C’è Edin Dzeko che vorrebbe giocare, sta bene ed è l’attaccante maggiormente in condizione dal punto di vista numerico dei gol. Però c’è anche la coppia Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, che potrebbe riformarsi. Decisione che sarà presa domani, dopo la rifinitura del mattino».