Monza-Inter, Dzeko scala gerarchie! Lukaku per riprendere la forma – TS

Questa sera ci sarà la sfida tra Monza e Inter all’U-Power Stadium. La squadra di Raffaele Palladino ospiterà quella di Simone Inzaghi, che sembra aver già scelto il suo attacco. Secondo Tuttosport ci saranno conferme.

CONFERME – Soltanto conferme per Simone Inzaghi in attacco in vista della sfida fra Monza ed Inter. La vittoria con il Napoli ha ben impressionato e la coppia ha convinto per il prossimo futuro. Romelu Lukaku ha bisogno di giocare più minuti, l’obiettivo è tornare in forma per la partita di Supercoppa Italiana con il Milan. I 131 giorni senza titolarità sembrano superati, il belga riposerà probabilmente con il Parma per poi ritornare nel match contro il Verona di sabato prossimo. Secondo Tuttosport, Al suo fianco il favorito è Edin Dzeko. 3 gol nelle ultime 2 partite di campionato, Napoli e Atalanta cadute sui suoi colpi, Inzaghi è obbligato nella scelta. Se si contano Reggina e Sassuolo, il bosniaco trova la rete da 3 gare consecutive. I numeri sono importanti, il tecnico piacentino ci si affida per superare l’ostacolo Monza. Lautaro Martinez è pronto per tornare dal primo minuto, ma si dovrà accontentare della panchina. La Lu-La è rimandata al test successivo.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino