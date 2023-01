L’Inter ha una speranza dal calendario: l’obiettivo a breve termine – CdS

L’Inter stasera va a Monza per dare continuità alla vittoria col Napoli con cui ha aperto il 2023. Per il Corriere dello Sport, guardando il calendario, ad Appiano Gentile c’è una speranza da dover coltivare.

PUNTI DA PRENDERE – L’Inter è attesa oggi dal secondo impegno di un gennaio molto fitto come partite (vedi calendario). Stasera alle 20.45 il Monza, poi martedì alle 21 la Coppa Italia col Parma e quindi sabato prossimo (di nuovo 20.45) il Verona in casa e il 18 alle 20 la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita col Milan. Poi di lunedì sera (il 23) la sfida casalinga con l’Empoli e si chiude sabato 28 alle 18 sul campo della Cremonese. Il Corriere dello Sport segnala lo scenario ideale che si cerca di ottenere ad Appiano Gentile. L’Inter ovviamente deve vincerle tutte, obiettivo primario, poi ci sono degli scontri diretti fra le altre big che possono aiutare. La speranza è di portarsi a -4 dal Napoli il 29 gennaio, quando gli azzurri ospiteranno la Roma. Già domani i giallorossi saranno sul campo del Milan, mentre venerdì prossimo c’è Napoli-Juventus e a seguire i bianconeri avranno l’Atalanta e i rossoneri la Lazio. Tutto questo prima del nuovo derby Inter-Milan del 5 febbraio. Servirà però la migliore versione della squadra di Simone Inzaghi, quella vista col Napoli, e non quella che ha stentato troppo nella prima parte.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno