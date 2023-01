Dumfries, dall’agente niente di nuovo ma conferme sulla volontà dell’Inter – CdS

Nella giornata di avantieri sono uscite le parole dell’agente di Dumfries, Pimenta (vedi articolo). Il Corriere dello Sport ritiene che siano un ulteriore indizio sulla volontà dell’Inter per l’olandese.

MONETIZZARE AL MASSIMO – Rafaela Pimenta, agente di Denzel Dumfries, giovedì ha rinviato il discorso legato al mercato. Dal Corriere dello Sport arriva la spiegazione del perché: si vuole attendere fine stagione. Per il quotidiano romano è l’esterno il grande indiziato dell’Inter per trovare i soldi che mancano a raggiungere l’attivo dal mercato di sessanta milioni entro il 30 giugno. Rispetto ai Mondiali non è cambiato nulla, ma la volontà è tenere Dumfries come sacrificio: il giocatore è sul mercato.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno