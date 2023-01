Monza-Inter, Palladino valuta due cambi da Firenze: la formazione – CdS

Monza-Inter sarà sfida inedita in Serie A (vedi precedenti). Stasera alle 20.45 Palladino pensa a due cambi di formazione, secondo quella inserita sul Corriere dello Sport oggi in edicola.

CONTINUITÀ – Il Monza affronta stasera l’Inter forte di due vittorie consecutive in casa prima della sosta e 197′ senza subire gol al Brianteo. Raffaele Palladino, che ha fatto svoltare i brianzoli dopo l’arrivo al posto di Giovanni Stroppa, ha iniziato il 2023 pareggiando 1-1 in casa della Fiorentina. Rispetto alla trasferta di mercoledì al Franchi il Corriere dello Sport segnala due possibili cambi di formazione per Monza-Inter. Andrea Petagna torna centravanti, con Dany Mota che si abbassa sulla linea dei trequartisti nel 3-4-2-1, assieme ad Andrea Colpani. Il sacrificato dall’inizio sarebbe Gianluca Caprari, che all’Inter è solo transitato nel 2017 (inserito nell’affare Milan Skriniar con la Sampdoria). In difesa fuori un altro ex, Luca Caldirola, per Pablo Marì. Lo spagnolo torna dal 1′ dopo l’episodio dell’accoltellamento di fine ottobre, mercoledì era subentrato a gara in corso. A sinistra Carlos Augusto, due gol consecutivi e tre nelle ultime quattro giornate. Non convocati Nicolò Rovella e gli altri ex Giulio Donati e Stefano Sensi (vedi articolo). Questa la probabile formazione di Palladino per Monza-Inter, secondo il Corriere dello Sport: Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Ciurria, Pessina, Ranocchia, Carlos Augusto; Colpani, Dany Mota; Petagna.