Mkhitaryan tentazione per Inzaghi in finale: la probabile formazione dell’Inter – CdS

Mkhitaryan potrebbe essere la carta a sorpresa anche dal primo minuto per Simone Inzaghi, che ha recuperato totalmente l’armeno e valuta il cambio a centrocampo, anche se ad oggi la probabile formazione dell’Inter secondo il Corriere dello Sport dice altro.

LA PROBABILE FORMAZIONE – Manchester City-Inter, il fatturato contro la storia, lo strapotere economico contro la tradizione. Soprattutto: l’ossessione contro il sogno. L’Inter la fase dell’ossessione l’ha superata da un pezzo, dalla notte di Madrid, dal trionfo contro il Bayern Monaco firmato Mourinho. È la partita più importante della carriera per Simone Inzaghi, che ha già in mente l’undici che questa sera scenderà in campo contro quella che rappresenta ad oggi la squadra più forte al mondo. Scelte praticamente confermate in difesa e in attacco, con Matteo Darmian che ovviamente concluderà la sua stagione da terzo difensore al posto di Milan Skriniar che andrà regolarmente in panchina. In attacco Edin Dzeko completerà il reparto offensivo con Lautaro Martinez (vedi QUI) mentre a centrocampo il recupero di Henrikh Mkhitaryan stuzzica Simone Inzaghi. L’armeno giovedì ha sostenuto il primo allenamento completo dopo 22 giorni. Ad oggi il preferito è Marcelo Brozovic, in gran forma in questo finale di stagione. Completerà il reparto con Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. Sulle fasce Denzel Dumfries e Federico Dimarco.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter in finale (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.

Fonte: Corriere dello Sport