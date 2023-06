Manchester City-Inter, scelta fatta sul partner d’attacco di Lautaro Martinez – CdS

È il giorno della verità. Niente pretattica o giochetti mentali, ora si fa sul serio. Simone Inzaghi ha portato l’Inter al top della forma in questo finale di stagione e all’atto conclusivo della Champions League. Sciolto anche il dubbio in attacco. Il Corriere dello Sport è sicuro riguardo chi sarà il partner d’attacco di Lautaro Martinez.

IN ATTACCO – Simone Inzaghi è arrivato a questa finale con tutti i giocatori a disposizione, recuperando in questo finale di stagione, giocatori fondamentali come Romelu Lukaku. Però non cambia e lì davanti conterà ancora su Edin Dzeko al fianco di Lautaro Martinez. Il belga sarà il primo cambio in attacco a partita in corso, l’arma per cercare di sorprendere la difesa avversaria considerando anche la possibilità dei calci di rigore, e Lukaku è sicuramente uno specialista in tal senso. Inoltre, Dzeko sogna il gol di Manchester City-Inter: diventerebbe il marcatore più anziano di una finale di Champions League.

Fonte: Corriere dello Sport – Ettore Intorcia