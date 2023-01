Milan-Inter, una Supercoppa Italiana da vincere per cancellare il 2022

Milan-Inter alle 20 ora italiana assegna la Supercoppa Italiana. A Riyad, in Arabia Saudita, in palio il primo trofeo della stagione in corso: è un derby, che deve servire per voltare pagina dopo un 2022 negativo come stracittadine.

TENDENZA DA CAMBIARE – Il secondo Milan-Inter stagionale deve essere quello del rilancio. Nel 2022 non è andata bene a livello di derby: una vittoria su quattro, con due sconfitte su due in Serie A costate carissimo. Ora però si gioca per un trofeo, la Supercoppa Italiana, nella seconda volta in assoluto che la stracittadina trasloca fuori dai confini di Milano (vedi precedenti). Una rivalità che poi proseguirà anche in campionato, fra nemmeno venti giorni, per inseguire il ruolo di alternativa del Napoli ieri KO in Coppa Italia con la Cremonese. C’è in palio un trofeo, in gara secca, per definire la più forte della scorsa stagione: quale occasione migliore per rendere quanto perso nel 2022?

LE CERTEZZE – Difficile che l’Inter affronti il Milan stravolgendo il suo undici base. Simone Inzaghi non è allenatore che si presta a queste sorprese, perciò bisogna aspettarsi i migliori per forma fisica. Significa quindi Edin Dzeko e Lautaro Martinez, con Romelu Lukaku al massimo in panchina visto che non ha ancora recuperato al meglio dall’ennesimo infortunio. Dovrebbe spuntarla poi Matteo Darmian su Denzel Dumfries, negativo nelle ultime uscite a differenza del laterale italiano. Per il resto si va coi soliti, con Milan Skriniar capitano di serata nel mezzo della questione rinnovo. Nel Milan Stefano Pioli al massimo ha due maglie da assegnare, anche nei rossoneri formazione chiamata (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 18.30 il vero countdown a Milan-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).