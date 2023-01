Pedullà: «Milan-Inter decisiva, chi vincerà è come se uscisse da lavatrice!»

Milan-Inter deciderà il primo trofeo dell’anno, di fronte i campioni d’Italia contro gli ultimi vincitori della Coppa Italia. Pedullà ne sottolinea l’importanza della sfida

COME UNA LAVATRICE − Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma per Sportitalia Mercato, ha utilizzato una metafora piuttosto particolare per sottolineare l’importanza della sfida: «Milan-Inter sarà una partita decisiva ma non perché siamo a gennaio. L’aspetto mentale è determinante. Il Milan ha fatto tre partite in cui ha perso un po’ di autostima. Ma chi vincerà questa partita è come se uscisse da una lavatrice, con un vestito nuovo».