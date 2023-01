Cecchi: «Inter di Inzaghi più ambiziosa di quella di Conte! Noto una cosa»

L’Inter di Inzaghi è molto altalenante da inizio stagione, alternando grandi partite a prestazioni insufficienti. Secondo Stefano Cecchi, il tecnico interista ha ambizioni più elevate di Conte ma non riesce ad attecchire come il suo predecessore. Il suo intervento a Radio Sportiva

AMBIZIONI – L’Inter di Simone Inzaghi alterna ottimi risultati a partite insufficienti. Secondo Stefano Cecchi, le responsabilità del tecnico interista non sono così tante come si racconta: «Quando le cose vanno così così spesso il tifoso invoca il cambio tattico. Io sono dell’idea che quando le squadre entrano in difficoltà può essere una soluzione cambiare, ma mi pare che l’Inter d Inzaghi sia più ambiziosa rispetto all’Inter di Conte a livello di estetica e gioco. Si tratta sempre di un 3-5-2 ma le ambizioni sono completamente diverse. Poi è chiaro che sono mancate delle scommesse forti rispetto agli anni di Conte che avrebbero raccontato altro».

QUESTIONE DI CARISMA – Prosegue Cecchi: «Poi mi sembra anche che alcune scelte Inzaghi le ha fatte e mica da poco, pensavamo fosse insostituibile Brozovic e invece adesso lì c’è Calhanoglu. Non ha la fantasia di leggere durante la partita, però noto che dentro il mondo Inter Inzaghi non ce la fa ad attecchire. Conte strega tutti, è incredibile. Il campo per Inzaghi non racconta una tragedia».