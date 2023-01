Condò: «Brozovic per Kessié? La base sono le plusvalenze! Conviene all’Inter»

Lo scambio Brozovic-Kessié per Condò è un qualcosa di imbastito solo per sistemare i conti di Inter e Barcellona. Ne è convinto il giornalista, che ha spiegato il suo pensiero durante Calciomercato – L’Originale su Sky Sport.

PERCHÉ FARLO? – Paolo Condò prova a individuare i motivi della valutazione di uno scambio tra Inter e Barcellona con Franck Kessié e Marcelo Brozovic: «Io penso che la base di questa operazione siano le plusvalenze. Kessié è arrivato gratis, essendo a scadenza di contratto, quindi se lo vendi fai una plusvalenza. Brozovic ha un ammortamento abbondantemente fatto, quindi è un’operazione che va a sistemare i bilanci. Poi può essere sensata come operazione, dal punto di vista tecnico: nel calcio di Simone Inzaghi, che è molto schematico con uomo che sostituisce uomo, lo vedo come alternativa di Nicolò Barella e non davanti alla difesa. A chi conviene? Se ci metti dentro la questione del bilancio all’Inter».