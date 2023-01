De Siervo: «Milan-Inter, possibilità ai tifosi di ottenere oggetti da collezione»

La finale di EA Sports Supercoppa Italiana sarà l’occasione per una speciale opportunità per i possessori di Fan Token di Milan e Inter, grazie all’iniziativa ideata da Socios.com, in collaborazione con la Lega Serie A (vedi QUI). Di questo ne ha parlato l’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo.

COLLEZIONABILI – De Siervo ha spiegato in cosa consisterà l’opportunità per i possessori dei Fan Token di Milan e Inter: «Ancora una volta andiamo incontro ai desideri dei tifosi, dando loro la possibilità di ottenere oggetti unici e da collezione per far sì che si sentano sempre più a contatto con l’evento sportivo sul campo. Grazie a questa iniziativa saremo la prima Lega, attraverso la partnership con Socios.com, a permettere agli appassionati di possedere l’oggetto iconico per eccellenza di una partita, il pallone di un gol. Non si tratta solo della valorizzazione delle prodotto Lega Serie A, ma anche di rendere tangibili le emozioni uniche che il calcio sa regalare ai tifosi di tutto il mondo».

Fonte: legaseriea.it