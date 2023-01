Milan-Inter, Pioli con la formazione ‘chiamata’: due maglie modificabili

Milan-Inter si giocherà domani alle 20 ora italiana. Per la Supercoppa Italiana Pioli recupera Rebic ma solo per la panchina, in formazione più o meno ci sono solo due maglie da assegnare.

UNICI DUBBI – Difficile che per Milan-Inter di domani possano esserci sorprese di formazione da parte di Stefano Pioli. L’allenatore, che stamattina in conferenza stampa non si è voluto aggrappare agli infortunati (vedi articolo), ha quasi sciolto tutti i dubbi già dalla vigilia. Come possibili modifiche al massimo ce ne saranno due, che riguardano il difensore centrale e l’esterno alto a destra. Nel pacchetto arretrato è Simon Kjaer in vantaggio su Pierre Kalulu, quest’ultimo disastroso sabato a Lecce, per affiancare Fikayo Tomori. Sulla fascia Alexis Saelemaekers più di Junior Messias, con quest’ultimo che tre giorni fa è stato utilizzato a partita in corso. A centrocampo rientra Sandro Tonali, che al Via del Mare ha scontato la squalifica (era l’unico diffidato).

LE CERTEZZE – Il Milan atteso dal secondo derby con l’Inter si affida come di consueto all’asse francese Theo Hernandez e Olivier Giroud, così come a Rafael Leao. In porta, con Mike Maignan ancora assente, va Ciprian Tatarusanu che lo ha sostituito ormai da settembre. A completare la difesa, sulla fascia destra, giocherà Davide Calabria che contro il Lecce ha trovato il gol del 2-2. In mezzo al campo, col già citato Tonali, tocca a Ismael Bennacer fresco di rinnovo. Come trequartista invece ci sarà Brahim Diaz, di gran lunga favorito su Charles De Ketelaere che però probabilmente troverà spazio nel corso della ripresa. Dai cambi dell’ultima partita le indicazioni per la Supercoppa Italiana in casa rossonera appaiono piuttosto chiare. Questa la probabile formazione di Pioli per Milan-Inter: Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud.