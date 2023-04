Massa ‘premiato’ per la figuraccia su Lukaku: designato per sabato

Massa ieri ha avuto un ruolo da protagonista in negativo, espellendo Lukaku per doppia ammonizione col secondo giallo che non esiste. E che ha scatenato una doppia rissa. Nonostante ciò l’AIA ha deciso ugualmente di designarlo per la prossima giornata di Serie A (vedi articolo).

DI NUOVO PRESENTE – Niente stop per Davide Massa, almeno nell’immediato. Il contestato arbitro di Juventus-Inter di ieri, che ha avuto un ruolo attivo nel non impedire la doppia rissa ma che si è accanito verso Romelu Lukaku (reo di aver… esultato…) sarà al VAR sabato in Atalanta-Bologna. Questa la scelta del designatore Gianluca Rocchi, che però bisogna segnalare come – pur essendo ufficiale da oggi – in genere arrivi con anticipo rispetto alla pubblicazione. Ma questo non toglie che rivedere subito Massa, dopo quanto avvenuto ieri e le polemiche che ha generato, sia abbastanza particolare.