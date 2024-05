Precedenti Inter-Lazio: una classicissima alla fine della stagione

Inter-Lazio si gioca alle 18 come festa scudetto, con la consegna della coppa al termine della partita: i precedenti indicano come spesso questa partita ha completato la stagione o quasi.

I PRECEDENTI – Quello di oggi sarà l’Inter-Lazio numero 91 in casa. All’elenco non fanno parte tre gare che, per calendario, erano “interne” ma in realtà si giocavano in campo neutro. La finale di Coppa UEFA del 6 maggio 1998 (vinta dall’Inter 3-0 a Parigi) e quella di Supercoppa Italiana dell’8 agosto 2009 (vinta 1-2 dalla Lazio a Pechino) sono quelle lontane nel tempo, poi c’è l’ultima in assoluto. Ossia la semifinale sempre di Supercoppa Italiana dello scorso 19 gennaio, con i gol di Davide Frattesi, Hakan Calhanoglu su rigore e Marcus Thuram a dare il 3-0 e la finale poi vinta col Napoli. L’Inter cerca il successo numero 50: è a quota 49, contro i 13 biancocelesti, mentre i pareggi sono 28. I gol segnati sono 173, quelli contro 83. All’andata 0-2 il 17 dicembre.

Precedenti Inter-Lazio: partita classica di fine stagione

SEMPRE ALLA FINE – C’è una particolarità su questa sfida: che sia al Meazza o all’Olimpico molto spesso si è giocata nelle ultime giornate. Guardando solo le sfide a San Siro, nella scorsa stagione fu un determinante 3-1 il 30 aprile 2023, alla trentaduesima giornata. Ancora più tardi il 4-1 sempre alla penultima del 10 maggio 2014, quando si ritirò Javier Zanetti. O l’1-3 dell’8 maggio 2013 alla terzultima, o le vittorie alla quintultima del 2 maggio 2009 (2-0) e 23 aprile 2011 (3-1). Si è pure giocato una volta con l’Inter già campione, come oggi, nel pirotecnico 4-3 del 13 maggio 2007 alla terzultima. Il totale dei precedenti, anche in trasferta e campo neutro, dice 77 vittorie Inter, 48 Lazio e 59 pareggi, con 294 gol fatti e 209 subiti.