Massa arbitro di Inter-Roma: già una volta questa sfida nei precedenti

Massa sarà l’arbitro di Inter-Roma, partita dell’ottava giornata di Serie A 2022-2023 in programma alle ore 18. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Imperia, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match del Meazza.

I PRECEDENTI – Inter-Roma sarà la ventiquattresima partita per Davide Massa come arbitro dei nerazzurri. Poco più di dieci anni fa esatti l’esordio, da incubo: il 23 settembre 2012 il Siena fu capace di vincere per 0-2 al Meazza, con i gol nella ripresa di Simone Vergassola e Francesco Valiani. Il bilancio generale però si è decisamente sistemato, con quindici vittorie, quattro pareggi e altrettante sconfitte (compresa quella coi toscani). L’ultima risale al 16 gennaio, con uno 0-0 sul campo dell’Atalanta.

SECONDA VOLTA – Massa ha già un Inter-Roma nella sua carriera da arbitro, sempre al Meazza. Il 21 gennaio 2018 finisce 1-1, con il vantaggio giallorosso di Stephan El Shaarawy ripreso da Matias Vecino nel finale. Torna a dirigere i nerazzurri a poco meno di sette mesi da un episodio molto contestato, quello in casa del Torino lo scorso 13 marzo. Nell’occasione era al VAR, con Marco Guida direttore di gara, e non si rese conto di un fallo da rigore di Andrea Ranocchia su Andrea Belotti, definendo l’intervento del difensore sul pallone (non lo era).