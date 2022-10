Serra: «Inter e Roma non spettacolari ma sanno divertire. Rebus Dybala»

Manca sempre meno a Inter-Roma, che prenderà il via alle ore 18. L’ex calciatrice Katia Serra, intervenuta a Radio Sportiva, valuta cosa possono fare in campo le due squadre e la posizione di Dybala (vedi articolo).

SFIDA APERTA – Katia Serra guarda i temi di Inter-Roma a poche ore dal calcio d’inizio al Meazza: «È una partita delicata per entrambe, che hanno motivazioni diverse per uscire da una situazione che le vede l’Inter deludente e la Roma che vince senza convincere fino in fondo. Poi c’è il rebus legato a Paulo Dybala, che non ha bisogno di presentazioni. Si è visto quanto ha inciso nella Roma: averlo in campo dall’inizio o no fa la differenza. Mi aspetto e auguro una partita equilibrata, sono due squadre che non producono un calcio spettacolare ma hanno tanti attori per poterla rendere divertente».